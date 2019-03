Gerard Butler revela quién besa mejor: ¿Angelina Jolie o Jennifer Aniston?

Gerard Butler ha revelado en una reciente entrevista uno de los grandes misterios que muchos se preguntan y del cual Brad Pitt nunca se ha querido pronunciar: ¿quién besa mejor Angelina Jolie o Jennifer Aniston?

El actor, que ha tenido el privilegio de trabajar con las dos, con Jenn en 'The Bounty Hunter' en 2010 y con Angelina en 'Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life' en 2003, ha confesado en el famoso programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' quién de ellas da realmente unos besos de película.

Según Butler, y aunque le costó bastante lanzar esta respuesta, Jennifer Aniston besa mejor que Angelina. Pero ya sabemos que los besos son bastante subjetivos…