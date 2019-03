Gerard Butler revela en 'El Hormiguero' el embarazoso momento en el que enseñó sus partes íntimas en la boda de su hermana

NO SE CORTÓ NI UN PELO

Tal y como es tradición en Escocia los hombres llevan falda en las ocasiones especiales, y lo habitual es que no se pongan nada de bajo, es decir que no lleven ropa interior. El actor escocés Gerard Butler comentó ayer en 'El Hormiguero' que en la boda de su hermana llevaba esta conocida prenda y cuando fue a sentar en el altar enseñó a todos los asisten entes sus partes más íntimas al no cerrar debidamente las piernas. Anécdota que reveló a Pablo Motos y con la que no pararon de reírse.