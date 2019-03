George Clooney: "A veces bebo demasiado"

George Clooney es un hombre de éxito. Nominado a los Oscar como mejor actor y con una relación amorosa con la que ha perdido el título de ‘soltero de oro’, parece vivir una de sus mejores épocas. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Detrás de ese atractivo rostro, hay una persona de carne y hueso con muchos problemas que el hombre de Nescafé sufre en privado.

En una entrevista a 'The Hollywood Reporter', George Clooney ha confesado su adicción por la bebida: “Algunas veces bebo demasiado, me gusta beber, pero ha habido veces en mi vida que he cruzado la línea entre beber por diversión y beber por la noche sin ninguna razón. Por eso, lo que hago es parar. No he bebido nada desde Año Nuevo”.

No es lo único que hemos sabido del intérprete de 'Los Descendientes'. Tras su apariencia de playboy, se encuentra un hombre que se siente muchas veces solo a pesar de su relación con Stacy Keibler y tener muchos amigos. “Quien diga que no se ha sentido solo alguna vez, probablemente mienta. La soledad puede venir en la escena más pública”, afirmaba.

Además ha sufrido varias infidelidades y tiene insomnio. "Apagar la televisión me hace pensar y me cuesta mucho quedarme dormido", declaraba el actor y confesaba que se levanta hasta cinco veces cada noche. Quizá sea por los dolores crónicos que sufre en la médula espinal como consecuencia de una caída cuando estaba filmando 'Syriana' en 2005 y que creyó que le costaría la vida. "Pensé que iba a morir", se sinceraba.

Ahora tendremos que esperar hasta la Gala de los Oscar para volver a ver a Clooney y disfrutar, una vez más, de su físico y talento que es lo que de verdad nos importa.