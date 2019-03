George Clooney, el soltero de oro de Hollywood, 'se casa'

El historial de relaciones sentimentales de George Clooney sigue creciendo. El actor tiene cierta alergia al compromiso y cuando lleva más de cierto tiempo manteniendo un romance cambia de la noche a la mañana de mujercita. Por eso nos encanta verle en el papel de esposo mimosón aunque sólo sea en la ficción. Y es que Clooney ha protagonizado un spot publicitario para un banco noruego en el que representa a un recién casado encantado con su esposa. Estamos seguras que sería un perfecto compañero de cuarto...

A pesar de estar muy metido en el papel de marido 10, hasta el punto de tocarnos la fibra sensible, Clooney no parece estar dispuesto a pasar por el altar otra vez. Desde que contrajo matrimonio en 1989 con la actriz Tania Balsam, no ha vuelto a formalizar ninguna de sus innumerables relaciones. Es más, el actor ha asegurado que después de estar casado durante cuatro años, no repetiría jamás la experiencia... Una noticia de lo más frustrante para toda mujer que pierda la cabeza por nuestro Clooney...

Un anuncio muy divertido en el que la prota del spot se levanta desorientada en una lujosa habitación de hotel, en la que va descubriendo, detalle por detalle, que la noche anterior se ha casado. Si la muchacha está de lo más perdida cuando amanece, aún lo está más cuando aparece su maridito regalándole besos y caricias...

"Te estaba dejando dormir", dice nuestro solterito de oro cuando la ve con el vestido de novia en la mano. "Me gusta el vestido, pero se ve mejor sin estar puesto", continúa, encantador, mientras su recién estrenada esposa está a punto de perder el conocimiento...

Un despliegue de ternura y amor que nos da muchísima envidia. ¿Veremos alguna vez al eterno soltero de Hollywood derrochando amor por todos los poros de su piel? Por el momento, su actual relación con Stacy Keibler, una ex luchadora de 31 años, es la única opción de verle tan adorable como en el spot. ¿Sonará la campana del ring y conseguirá llevar a George al altar?