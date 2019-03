George Clooney: "No quiero ser el hombre más rico del cementerio"

Clooney no solo puede alardear del magnifico físico que tiene o de su carrera como actor, también puede hacerlo por el reconocimiento que está teniendo ultimamente en su trabajo. Y es que el hombre de Nescafé no ha dejado indiferente a nadie con su interpretación de Matt King en 'Los Descendientes', con la que posiblemente gane la estatuilla.

Aunque es el candidato favorito, George Clooney prefiere no hacer caso a los rumores y conformarse con haber gustado con su actuación. "Trato de no perderme en la especulación de si voy a ganar algo por lo que hice, sino en disfrutar realmente el haberlo hecho", declaraba.

George, que envejece de forma envidiable, disfruta día a día de su trabajo y no le quita el sueño el posible Oscar."Yo no quiero ser un viejo de 75 años que mira para atrás y dice “ja, hice 15 películas que fueron número uno del mundo”. Y añadía: "No, no quiero ser el tipo más rico del cementerio".

En este largometraje, interpreta a un padre que tiene que hacerse cargo de sus hijos tras entrar su mujer en coma, todo un reto para el actor que no tiene hijos. "Lo encontré una especie de desafío, sólo en el sentido de que buscaba hacer bien mi trabajo", declaraba.

Hasta el 26 de febrero no sabremos si los rumores son ciertos y Clooney gana su segunda estatuilla. Mientras tanto, el actor se encuentra trabajando en 'The Idles of March', el nuevo proyecto que dirige y protagoniza.