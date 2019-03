George Clooney perdió la virginidad "demasiado joven"

El actor que mejor lleva los 50 años en Hollywood, George Clooney, ha querido confesar a medio mundo cúando perdió su virginidad. Clooney admite en la publicación que “era joven, muy joven… demasiado joven”. Y es que, George fue muy precoz a la hora de dar amor a las mujeres… ¡a los 16 añitos!

Además, ya que se pone a contar intimidades, el ex de Canallis se animó a contar algunas más: “Tuve mi primer orgasmo mucho antes de los 16”. Y ahí no queda todo, que cuenta incluso cómo fue… “Creo que fue al subir una cuerda, cuando tenía 6 o 7 años”. “Recuerdo estar en la parte superior de la cuerda, colgando de ella, y pensando ‘Oh, Dios mío! Esto es genial!’”, confiesa.

Pues ahí no se quedó el tema. Clooney también ha querido que todos aquellos que babean por él sepan que lo que más le hace reír en el mundo es… ¡un buen pedo! Sí, todo el glamour por el suelo, chicas.

“Es una de las cosas más divertidas del mundo. Sólo pensar en la idea de escuchar un pedo, me hace reír”, dice George. “La palabra ‘pedo’ es la más graciosa y la que más me hace reír. Incluso tengo pedos en mi teléfono para escucharlos… Para mí, no hay nada más divertido”. ¿Cómo os quedáis con estas declaraciones…? Pues nada, ya sabéis que si queréis conquistarle… ¡un buen plato de alubias!