George Clooney pasa de bodas

El actor ni se plantea pasar por la vicaria. Tras una fatídica experiencia pasada George Clooney ha concluido que lo suyo no es el matrimonio, por lo que prefiere continuar su romance con la espectacular Elisabetta Canalis, la actriz de 32 años con la que lleva desde el 2009.

Pero en esta ocasión no es la novia de Clooney quien revindica una boda sino el padre del actor, Nick Clooney. Durante una intervención televisiva dijo que le haría ilusión ver a su hijo pasar por el altar de la mano de la impresionante Elisabetta Canalis.

Pero las palabras de George no dejan lugar a dudas: "Lo siento pero ya he estado casado una vez. Ya he dado una oportunidad al matrimonio y ya he visto lo bien que se me da", afirmaba Clooney. Elisabetta se puede ir despidiendo de súper boda glamurosa con castillo y vestido de firma porque el actor pasa completamente, pero eso sí, deja la puerta abierta para crear una familia.