George Clooney: “Sí, me he hecho un lifting… En los testículos”

George Clooney nos ha dejado completamente K.O y el motivo no es otro que las confesiones que ha realizado para la edición italiana de la revista Max. En ellas el actor no ha dudado en soltarse la melena y hablar sin tapujo alguno de su ‘intimidad’. Y no respecto a parejas y romances… ¡No! Sino a sus ‘intimidades’ más varoniles…

Y es que el actor asegura ser todo un presumido y no soportar tener “arrugas ahí abajo” por lo que se ha sometido a un lifting en los testículos. Sí, sí… ¡Como lo oís! “Se trata de una técnica nueva, en Hollywood lo hacen todos, se llama ‘ball ironing’”, cuenta un divertido Clooney.

Pero no todo queda ahí. El mítico doctor de la desaparecida ‘Urgencias’ y que le llevó a lo más alto se ha sincerado y asegura que jamás podría dedicarse a la política por sus pasados coqueteos con las drogas y por la cantidad de mujeres con las que ha estado.

Pero su alma de mujeriego parece haber tocado techo con Stacy Keibler. La luchadora ha sido su última conquista y, de momento, parece que lo suyo va viento en popa. Y seguro que los retoques a los que se ha sometido el ídolo hollywoodiense, tienen algo que ver… ¿O no?