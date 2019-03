George Clooney, hasta el gorro de Angelina

Según la prensa americana, George Clooney no puede ni ver a Angelina Jolie porque al parecer ésta ha manipulado por completo la personalidad de su mejor amigo, Brad Pitt. La vida no es la misma para George Clooney sin su Pitt. El actor echa de menos a el Brad de siempre y parece ser que le echa la culpa a su pareja, la también actriz Angelina Jolie. ¿No será que la pareja está absorbida por sus seis hijos y no tienen tanto tiempo para estar con los amigos?

Sea como fuere, la verdad es que, según una fuente cercana informa a la web showbizspy.com, “George echa de menos al antiguo Brad, ese tipo divertido con el que tomaba cervezas y jugaba al billar”. Es un secreto a voces que la personalidad de Jolie es un tanto complicada y muchos la tachan de ser posesiva, controvertida y celosa.

Pero la cosa no se queda ahí, porque según dicen, a Angelina tampoco le cae muy bien Clooney al que según se cree tacha de bebedor, mujeriego y nada recomendable para Pitt. El tiempo dirá si la tensión entre George Clooney y Angelina Jolie es verdadera o si se trata sólo un chisme más que inunda los pasillos de Hollywood.