George Clooney explica al diario The Sun la importancia del factor suerte en la vida: "Crecí con gente famosa en mi familia y me di cuenta de lo mucho que tiene que ver la fortuna", asegura.



Para él, el "problema" con la gente famosa en general es que, "en realidad se creen genios" y piensan que se merecen el éxito.



El actor reconoce que bebe menos que antes porque no puede soportar perder el tiempo al día siguiente recuperándose de la resaca.



El factor más importante de los cambios en su vida es su casa en el lago de Como, y eso que la compró por inversión: "Antes de comprarla no me preocupaba por mi vida privada, no tenía relaciones largas ni niños que cuidar", se sincera.

Invitar a Brangelina

Allí ahora goza de la tranquilidad, aunque se está empezando a convertir en una meca del turismo. Tanto, que al final quizá se tenga que poner él mismo "a repartir folletos a la entrada del pueblo", bromea.



En ese caso, guarda un as en la manga: "Basta con invitar a Brad, a Angelina y a sus quince hijos", sorprende. Ellos acaparan a todos los paparazzi mientras él se puede ir en bote al otro lado del lago y hacer lo que le apetece.