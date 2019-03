George Clooney, Emma Watson o Zayn Malik entre los famosos que han escrito cartas abiertas a la opinión pública

¡Jennifer Aniston no está embarazada! Después de que la actriz, por primera vez, desmienta una noticia sobre ella debido al hartazgo de la prensa, nos ha quedado claro que por ahora la reina de la comedia americana no va a convertirse en madre. ¡Una pena! Pero la intérprete no ha sido pionera en mostrar su cansancio con los medios, George Clooney también escribió una carta contra el Daily Mail a raíz de la información que aseguraba que la madre de su mujer, Amal Ramzi, se oponía a la boda de su hija con el actor.

Los cantantes Justin Bieber y Zayn Malik también se dirigieron a sus fans pero con motivos muy distintos. El intérprete de 'Sorry' daba sus razones para no hacerse más fotos con sus seguidores ya que le generaba depresión mientras que Malik lo hacía pidiendo disculpas por no dar el concierto que tenía previsto debido a un ataque de ansiedad. A su vez, su novia, Gigi Hadid hacía gala de su amor mediante unas bonitas palabras mostrándole todo su apoyo ante tan difícil momento.

Emma Watson y Alicia Keys defendieron la causa feminista. La primero quiso agradecer al actor Steve Carell que llevase los gemelos a favor la igualdad de los hombres y mujeres y la segunda anunció que ya no iba a utilizar más maquillaje y que se iba mostrar de forma natural en todos sus eventos. Si ellas defienden a las mujeres, Frank de la Jungla defiende a los animales, y es que el conocido presentador le escribió al rey para que eliminase la fiesta del Toro de la Vega.

Ricky Martin y Wisin hicieron una crítica mordaz a Donald Trump debido a las palabras del candidato republicano a la presidencia de Estados de Unidos en contra de la comunidad de los latinos. El puertorriqueño fue el primero en hacerlo mientras que su compañero en el tema 'Adrenalina' se sumó a sus palabras apoyando así al cantante. Por último, bien es sabido la batalla que mantiene Jaime Peñafiel contra la reina Letizia, el periodista le escribió unas palabras coincidiendo con el aniversario de sus 100 días de reinado. Peñafiel quiso aconsejarle a la mujer de Felipe VI que dejara a un lado su faceta de periodista e intentara parecerse más a Doña Sofía en la manera de ejercer su papel de reina consorte.