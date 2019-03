George Clooney, Cameron Diaz y Alberto de Mónaco entre las celebrities que se dieron el 'sí, quiero' pasados los cuarenta

Si hay algo que caracteriza a Hollywood son las continuas idas y venidas entre los actores. Por eso es raro el día que no se anuncia algún que otro compromiso, pero no todas las celebs han tenido la oportunidad de pasar por el altar durante su juventud. Muchas de ellas han preferido esperar a conocer a su pareja ideal y no se han dado el 'sí, quiero' hasta bien entrados los cuarenta.

George Clooney, Ellen DeGeneres, Marcia Cross y Cynthia Nixon son algunos de los que más han esperado para pasar por el altar, y es que lo han hecho rozando los cincuenta. Otros como Johnny Depp, Cameron Diaz, Neil Patrick Harris o Salma Hayek también han pasado de forma tardía por el altar, aunque para algunos no era la primera vez

Pero no solo conocidísimos intérpretes han esperado para sellar su amor. Esta tendencia también es bastante popular entre cantantes como Geri Halliwell o Elton John, o miembros de la realeza como Alberto de Mónaco.

En España también existen casos de matrimonios tardíos que sin duda se han convertido en grandes hitos de la historia de la prensa rosa. El caso más llamativo es el de la Duquesa de Alba, que se casó con Alfonso Díez a los 85 años. Julio Iglesias hizo lo propio con Miranda Rijnsburger a los 48, mientras que Fran Rivera lo ha hecho con Lourdes Montes a los 41.