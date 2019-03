George Clooney y Amal Alamuddin, al borde de la ruptura tras cinco meses de casados

Amal quiere arruinarle el divorcio

Tan solo han pasado 137 días desde que George Clooney y Amal Alamuddin se dieron el 'sí quiero'. Y ahora, según la revista In Touch, los amigos aseguran que el matrimonio está en serio riesgo de romperse. Además fuentes cercanas a la pareja han afirmado que "tienen problemas, peleas y celos", ya que el actor no quiere renunciar a su estilo de vida de playboy y no quiere tener hijos.