'La gente se sorprende de que puedo formar una frase completa'

La exuberante Pamela Anderson ha dejado a un lado esa imagen de rubia tonta para decirle al mundo entero que ella sabe usar la cabeza para algo más que llevar el pelo: "Me gusta que la gente se sorprenda de que puedo formar una frase completa", ha explicado, según recoge El Mundo.

Para que se le tome más en serio, ha decidido dejar de operarse partes de su cuerpo, si es que ya le queda alguna sin retocar, y conformarse con lo que ya tiene. "No estoy en contra de la cirugía plástica, lo que me he hecho hasta ahora se quedará conmigo, pero no quiero nada más", ha confesado.

Ahora, la actriz prefiere pasar más tiempo con sus hijos, fruto de la relación que mantuvo con su ex marido, Tommy Lee. ¿Qué grandes perlas nos soltará a partir de ahora?