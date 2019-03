Gaz Beadle tuvo que cancelar un evento después de ser detenido en Nueva Zelanda

Los fans de Gaz Beadle en Nueva Zelanda tuvieron no pudieron disfrutar del participante de Geordie Shore después de que el ex de Charlotte Crosby fuese detenido en el aeropuerto de Queenstown durante 36 euros por no cumplir los requisitos para entrar en el país: "Hay una serie de requisitos que todos los visitantes temporales a Nueva Zelanda deben cumplir con el fin de ser elegibles para la entrada", reveló Inmigración al medio DailyMail.

El joven visitaba el país para hacer un evento de promoción junto a Marty McKenna en Auckland que finalmente lo tuvo que hacer solo por los problemas legales de su compañero en el programa. Ha sido el mismo Beadle quien confirmó la noticia a través de Twitter y además pidió disculpas a todos sus seguidores por no poder estar junto a McKenna.

"Joder, estoy de vuelta en redes…Después de 36 horas no me lo puedo creer. #soylibre #compañerosdeceldas", escribió en su perfil de Twitter. Después de semanas publicando en sus redes sociales que estaría en 'The Edge One Night Stand' finalmente no pudo participar de la gran fiesta.