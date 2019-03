Gary Dourdan, el mítico actor de la serie CSI, entre la ruina y la demanda de su ex novia, Nicole Cannizzaro, por maltrato

Gary Dourdan, uno de los míticos actores de la serie CSI, está arruinado. Y es que desde que en 2008 fuera detenido por posesión de drogas, las cosas han ido de mal en peor y ya ni siquiera se le ha vuelto a ver en algún otro papel.

Pero a sus problemas de drogas y alcohol se le suma uno más: en el 2011 el actor agredió a su entonces pareja, Nicole Cannizzaro, a quién rompió el tabique nasal. Ahora esta le reclama dos pagos de diez mil dólares, así como una pensión mensual de 2.500 dólares, que no le ingresa desde el año 2012.

De hecho Gary se ha declarado hasta dos veces en bancarrota, pero su ex no se cree sus problemas económicos y pide al juez que le obligue a cumplir. No es la primera vez que Dourdan se ve envuelto en un caso turbulento con una ex, ya que antes de salir con Nicole estuvo con la española María Asís del Álamo, por la que fue agredido y la policía tuvo que intervenir en casa del intérprete porque se había producido una pelea entre ambos.