Gal Gadot, la protagonista de 'Wonder Woman', una superheroína en la vida real

Las actrices han hecho de las promociones un vehículo con el que luchar por sus valores. Este pasado Festival de Cannes, Julia Roberts demostró su incomprensión con el dess code del festival de cine que prohíbe a las mujeres pisa la alfombra roja en planos. Emma Watson aprovechó la promoción de 'La Bella y la Bestia' para apostar por la moda sostenible… ¡Y ahora llega 'Wonder Woman'!

Gal Gadot, la protagonista de 'Wonder Woman', no se ha dejado ver subida a unos tacones en toda la promoción de la película: manoletinas, sandalias planas e incluso deportivas…

"Quiero crear esta moda de ir de plano en las alfombras rojas. Me encanta llevar tacones, son bonitos, son sexis, lo que sea. Pero, al mismo tiempo, sobre todo los stilettos, te hacen perder el equilibrio. Podemos caernos en cualquier momento. Y no son buenos para la espalda. ¿Que por qué lo hacemos? Me puedo poner tacones (aunque tengo la espalda torcida). Pero pensé: '¡Voy a ir de plano!'. Llevaba mucho tiempo esperando este momento", comentó la actriz a USA Today.