Las fotos de David y Victoria Beckham, Ricky Martin o Melanie Griffith, desvelas los secretos de la boda de Eva Longoria y Pepe Bastón

La boda más esperada de la temporada tuvo lugar el pasado sábado en México, lugar donde Eva Longoria y Pepe Bastón unieron sus vidas en matrimonio. Concretamente, la ceremonia se celebró en Valle de Bravo, en una gran carpa blanca en la casa de Emilio Azcárraga Jean, el presidente del Grupo Televisa, empresa donde trabaja el novio.

Las imágenes exclusivas de la boda están a punto de salir a la luz, pero de momento tenemos que conformarnos con las fotos que los invitados han subido a las redes sociales y con unas imágenes que el programa mexicano 'Al rojo vivo' ha publicado en su cuenta de Instagram. En ellas, podemos apreciar algunos momentos de la ceremonia, así como a David y Victoria Beckham y a Ricky Martin y Jaime Camil.

La ex Spice Girl compartió una tierna instantánea con Eva en la que aparecen abrazadas frente al altar y escribió: "Enhorabuena @evalongoria. La mujer más inteligente y bella que he conocido. Me siento honrada por poder llamarte amiga. Un día maravilloso lleno de amor". Por su parte, David subió un bonito instante de los novios con el sacerdote: "Me siento afortunado y privilegiado de formar parte de la boda más perfecta que nadie podría desear. Dos personas enamoradas, generosas y con unos increíbles corazones que se merecieron un día que fue muy especial", puso en el post.

Melanie Griffith también estuvo en la boda y no dudó en mostrarnos lo bien que se lo pasó, además de unas cuantas fotos de los novios y de Eva con su madre Ella. Por otro lado, Ricky Martin y su novio Jwan Yosef posaron con los novios con una sonrisa de oreja a oreja y les desearon lo mejor en las redes. También subieron un épico selfie con los Beckham en un momento álgido de la noche entre piñas coladas y tequila. ¡Que vivan los novios!