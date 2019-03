La fotografía más asquerosa de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrenceha compartido con la audiencia de 'The Late Late Show', el porgrama televisivo de James Corden, una de sus fotos más íntimas junto a su madre, y ha confesado lo que verdaderamente estaba haciendo mientras disparaban. En la imagen aparece su madre sentada en una cómoda silla tapada con una gustosa manta y posa mientras sujeta una copa de vino y sonríe a la cámara. Detrás de ella, agachada, con una postura sospechosa, y también mirando y sonriendo a la cámara aparece Jennifer Lawrence.

Y como decíamos, además de sacar a la luz la foto de familia, ha confesado que era lo que estaba pasando realmente en ese momento. Según ha comentado en el programa de James Corden ni su madre sabe lo que hacía verdaderamente la actriz, y es que estaba haciendo pis en el jardín cuando una amiga suya decidió tomar la foto.

"Ella no tiene ni idea, no lo sospecha. Fui a hacer pis y mi amiga tomó el teléfono porque sabía lo que estaba haciendo y las dos decidimos que mi madre no se enterara", comentó la actriz en la entrevista. A lo que el presentador respondió: "Esa es una cara de hacer pipí muy relajada".

Pero Lawrence no es protagonista de todas las fotos, y es que su compañero de reparto, Chris Pratt, con quien protagoniza su última película, 'Pasajeros', ha decidido borrarla de los selfies que ha publicado en su cuenta de Instagram. El actor ha bromeado con Lawrence y ella ha decidido vengarse en el programa de Jimmy Kimmel. La actriz abandonó el plató y salió a pintar la cara de su compañero de profesión con un spray en un cartel publicitario de la película que decoraba un autobús. El buen ambiente entre ellos es más que evidente.