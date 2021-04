La foto que ha desatado los rumores de relación entre Kim Kardashian y Maluma

Aunque Kim Kardashian ha estado mucho tiempo jugando al despiste, a mediados del pasado mes febrero se oficializó la noticia: Kim quería divorciarse de Kanye West. Tras meses y meses de crisis entre la pareja, ella habría tomado la decisión de a iniciar de una vez por todas el proceso legal para separarse. Después de siete años de matrimonio y más de quince de relación, la modelo y empresaria le ha interpuesto una demanda al rapero, a la que él le ha respondido solicitando la custodia de sus cuatro hijos.

De acuerdo con las plataformas TMZ y Entertainment Tonight, West ha tardado más de dos meses en ofrecer una respuesta a la solicitud de divorcio y cuando por fin se ha pronunciado, ha puesto multitud de condiciones para que el ex matrimonio pueda llegar a un acuerdo. Aunque finalmente West sí está de acuerdo en compartir la custodia de sus cuatro hijos, ya que piensa que deben afrontar la crianza de los niños de forma conjunta, ha pedido explícitamente que Kim se atenga a una serie de normas.

Según el portal Just Jared, Kanye West ha dejado claro que no quiere mantener ningún contacto con la mediana de los Kardashian. Para cualquier información que ella quiera transmitirle, Kim deberá dirigirse al jefe de seguridad del productor musical, ya que West no desea mantener bajo ningún concepto contacto directo con su ex mujer.

Por otro lado, Kim y Kanye actualmente también se encuentran negociando su separación de bienes. No obstante, según varios de los medios citados anteriormente, ninguno de ellos tiene pensado romper el acuerdo prenupcial al que llegaron antes de casarse.

¿Nueva relación entre Kim Kardashian y Maluma?

A través de su actividad en las redes sociales hemos constatado que Kanye ha optado por alejarse del foco mediático y retirarse durante una larga temporada a su rancho de Wyoming. Por el contrario, Kim continúa teniendo una vida social muy activa.

Kardashian sigue asistiendo asiduamente a todo tipo de actos públicos y lo ocurrido en el último evento al que ha acudido ha dado mucho que hablar. La modelo se presentó recientemente en la inauguración de un lujoso hotel en Miami, donde casualidad o no, coincidió con el cantante Maluma.

Durante el photocall de la inauguración, ella y el colombiano se dejaron ver muy juntos, aunque eso sí, no revueltos. Su actitud levantó las sospechas de los allí presentes y por si fuera poco, ambas celebrities decidieron fotografiarse en reiteradas ocasiones, él además llevando su torso al descubierto.

Hay que señalar que no es la primera vez que se les ve muy unidos en acto público. El año pasado se sentaron juntos en un desfile de la firma Dior, en el que también compartieron asiento con Kourtney Kardahian y la modelo Winnie Harlow.

