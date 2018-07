La foto que demuestra que Scott Disick está muy bien 'dotado'

Han pasado muchos meses desde que Kourtney Kardashian y Scott Disick decidieron distanciarse por los problemas de adicción con el alcohol y otras sustancias que padecía Scott. Pero ahora todo apunta que se están dando una nueva oportunidad, e incluso se rumorea que Kourtney podría estar embarazada del que sería su cuarto hijo con Disick.

Pero el motivo por el que Scott ha revolucionado las redes sociales, no es por su posible próxima paternidad o por su reconciliación con su exmujer y hermana del clan Kardashian. El revuelo se debe a la foto que le han hecho unos paparazzis mientras paseaba relajadamente por la ciudad californiana, Calabasas. Scott llevaba un outfit de lo más informal, con un chándal gris, un gorro, una sudadera y unas zapatillas blancas, pero aun así ha conseguido dejarnos con la boca abierta. Y es que lo importante de la foto no era su look o su apariencia física, sino el bulto que se intuye a la perfección en su entrepierna.

Su enorme pene le ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales en las últimas horas, y muchos fans han inundado las redes sociales con la foto que ha sorprendido a tanta gente.

Pero mientras todos nos sorprendíamos, parece que Kourtney está encantada con el tamaño del pene de su pareja. Según ha recogido DailyMail, Kourtney Kardashian, expareja de Scott con quien se está dando una nueva oportunidad que parece que ambos se están tomando muy en serio, declaró: "¡Es como una trompa de elefante!", refiriéndose al pene de su exmarido, a lo que Kim Kardashian añadió: "Honestamente, es demasiado". Además, según señalaron las dos hermanas, Scott acostumbra a ir sin ropa interior.