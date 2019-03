La foto que confirma definitivamente el embarazo de Kylie Jenner

El clan Kardashian ha celebrado la Nochebuena por todo lo alto en la tradicional fiesta que organiza Kris Jenner. Un evento del que todos los fans estaban muy pendientes para ver si Kylie Jenner confirmaba definitivamente su embarazo al igual que hizo hace apenas unos días Khloe Kardashian.

Sin embargo, parece que Kylie estuvo ocultándose durante toda la cena para que no saliesen a la luz imágenes de su embarazo. Se rumorea que la matriarca habría obligado incluso a que los invitados firmasen un contrato en el que se comprometían a no sacarle imágenes a Kylie. Sin embargo, parece que uno de los asistentes no ha llevado a rajatabla esto y ha sacado a la luz una fotografía en la que se aprecia perfectamente que Kylie está embarazada.

En la imagen se muestra a la pequeña intentando ocultar su tripa con un enorme abrigo, pero parece que sus intentos han sido en vano pues se distingue su evolucionado embarazo. Además, Khloe también ha sido la culpable de que nos hayamos dado cuenta de que Kylie ha estado en la fiesta después de publicar una imagen junto a ella en su Snapchat.

No obstante, parece que Khloe sí se ha tomado en serio las órdenes de la matriarca y ha sabido ocultar la tripa de Kylie en dicha instantánea mostrando únicamente sus rostros. Todo apunta a que habrá que seguir esperando a que la pequeña del clan Kardashian confirme de primera mano su gestación.

¿Estará esperando a que empiece el 2018?