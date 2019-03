La foto de Kendall y Kylie Jenner de pequeñas que ha conquistado a los usuarios de las redes sociales

Algo está pasando en la vida de las hermanas Kardashian-Jenner que las ha hecho ponerse sentimentales. Hace unos días era la reina del clan, Kim Kardashian, era la encargada de compartir con sus seguidores una serie de fotos de la infancia que entusiasmaron a sus seguidores, y es que aunque la familia lleve muchos años en la pantalla de la televisión por el reality que protagonizan, 'Keeping Up With The Kardashians', a sus fans les he hecho mucha ilusión volver a ver imágenes de las estrellas televisivas de pequeñas.

Y siguiendo los pasos de su hermana, Kylie Jenner también ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una imagen de cuando era pequeña junto a su hermana Kendall. Las pequeñas del clan han demostrado que eran una auténtica monada con ese posado de lo más natural antes de someterse a las modificaciones con el bisturí. Ambas aparecen con la cabeza llena de trenza y vestidas de blanco y ya ha alcanzado más de dos millones de 'Me gusta'.

Hay quien sostiene que la empresaria podría haberse puesto nostálgica por culpa del delicado momento que están atravesando, tanto en lo personal y como en lo profesional. Kylie se enfrenta a una nueva ruptura con Tyga, supuestamente porque él ha sido infiel de nuevo, mientras Kendall supera la retirada del anuncio de Pepsi que protagonizó.