Khloé Kardashian parece que está envuelta en un nuevo compromiso después de que la ex de Tristan Thompson haya publicado una imagen con el hijo que tiene con el jugador de baloncesto. Lo sorprendente es que Jordan Craig ha compartido la instantánea después de la Kardashian anunciase que iba a dar una gran noticia en 'Keeping Up With The Kardashians'.