Una foto de Angelina Jolie con sangre goteando de su boca se vende por 60.000 dólares

SE LA HIZO EL FOTÓGRAFO MARTIN SCHOELLER

El pasado oscuro de Angelina Jolie dejó a todos sus fans de piedra, sin embargo, que un retrato de la actriz, con sangre goteando de su boca, se venda por 60.000 dólares en la próxima edición de Art Miami (que se celebrará este próximo mes de diciembre), seguro que no dejará impasible a nadie. La fotografía la hizo Martin Schoeller en el año 2003, para su serie 'Close Up', por lo que Jolie y Brad Pitt todavía no estaban juntos. Según apuntan varios medios internacionales: el retrato podría estar inspirado en el hecho de que Angelina tenía cierta inclinación por llevar sangre en su cuello de Billy Bob Thornton, el que fue su segundo marido.