Un forense de Los Ángeles quiere reabrir la investigación sobre muerte de la actriz Brittany Murphy

El 20 de diciembre de 2009 fue encontrada sin vida la actriz Brittany Murphy en el baño de su residencia de Los Ángeles, y aún hoy los forenses tienen muchas dudas con respecto a las verdaderas causas de su muerte.

Según ha publicado el portal E! News, el subjefe forense de Los Ángeles, Ed Winter, quiere que los restos de la actriz sean exhumados, con el fin de realizar nuevas pruebas y esclarecer las verdaderas causas de su fallecimiento: "Podemos reabrir el caso si existe evidencia sustancial", ha comentado.

En su momento, la causa de la muerte de Brittany que reflejó el informe del forense fue: "una neumonía, anemia y una mezcla accidental de prescripción y píldoras". Sin embargo, Winter asegura que tendrían evidencia directa que relaciona la causa con alguien más.

El mismo año de su muerte, el padre de Murphy, Angelo Bertolotti, hizo unas pruebas con el cabello de su hija y los medicamentos que consumió antes de morir. En estos anális se encontró un nivel "anormalmente alto" de al menos 10 metales pesados, incluido uno que se encuentra presente en el veneno para ratas. Dichos resultados hicieron pensar a Bertolotti que su hija había sido envenenada y que podría estar implicada una tercera persona.

Aun así, los médicos forenses nunca realizaron una nueva investigación, debido a que, como explica Winter al portal "no había nada que mostrara indicios de envenenamiento. Los niveles no estaban por las nubes, y no eran compatibles con el veneno".

A todo esto, el marido de la actriz, Simon Monjack, murió en extrañas circunstancias solo cinco meses después que su esposa en la misma residencia que falleció Brittany. El forense también dictaminó que la muerte había sido por neumonía aguda y anemia severa.