Las fobias y temores de las celebrities

La aerofobia podría costarle el trabajo a Aretha Franklin. Recientemente la cantante ha declarado que quiere ser juez en el programa American Idol. Así de claro lo tiene la reina del Soul, que desea tener un sitio en la mesa del jurado. Sin embargo, sus deseos tienen un pequeño problema: el miedo a volar. Esto supone un gran problema ya que Franklin tendría que trasladarse a otros estados para las diferentes audiciones.

Pero Aretha no es la única en padecer aerofobia. Aunque resulte paradójico son muchos los famosos que padecen esta fobia. Siempre están viajando de un lado para otro y aunque parece que sus vidas y viajes son de ensueño, lo pasan realmente mal. Jennifer Aniston, Colin Farrel y Megan Fox han sido algunos de los que han confesado su pequeño secreto. Palmas sudorosas, ruidos extraños y pánico son los efectos secundarios de esta fobia.

Aunque el pánico a los aviones no es la única fobia extendida entre las celebrities Kristen Stewart confesó durante una rueda de prensa que tiene miedo a los caballos. Pobre Kristen… ¿qué haría para rodar su papel en Blancanieves? Su pareja, Robert Pattinson tiene una fobia un tanto especial, no puede ver ni de lejos a un payaso, al igual que Johnny Depp o Madonna. Brad Pitt, el hombretón de 'Troya' tiene miedo a los tiburones y asegura no meterse en el agua por temor a encontrárselos. No te preocupes Brad, más de una estaría dispuesta a salvarte.

Con fobias o sin fobias hemos descubierto que nuestros famosos son un tanto especiales y tienen bastantes rarezas. O sino que se lo digan a Jennifer López que tiene miedo a las bacterias y cada vez que se va de viaje se lleva sus propias sábanas por temor a infectarse.

En fin, estas celebrities nunca dejarán de sorprendernos...