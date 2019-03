Flavio Briatore, Sara Montiel o Donald Trump entre los famosos que se han casado muy mayores

Para Pelé no ha sido un impedimento vestirse 'de novio' a sus 75 años para casarse por tercera vez. El futbolista ha celebrado hoy su boda junto a Marcia Cibele Aoki,en una ceremonia íntima alejada de la prensa. Pero no ha sido el único famoso que se ha animado a casarse tan mayor. La duquesa de Alba pasó por el altar con 86 años. Su matrimonio no fue bien visto por sus hijos ya que consideraban que Alfonso Díez quería hacerse con parte de su fortuna, pero eso no impidió a doña Cayetana dar el "sí,quiero" e incluso marcase unos pasos a la salida de la iglesia. Pero sin duda alguna, Sara Montiel fue pionera en España en eso de casarse mayor con un hombre bastante más joven ella. La actriz se casó a la misma edad que Pelé con Tony Hernández. Después de su muerte, su viudo se dedicó a despotricar de los hijos de la fuera su mujer. ¡Vaya tela!

Marc Anthony y Jennifer Lopez decidieron poner punto y final a su matrimonio. La pareja de cantantes han rehecho sus vidas sentimentales con personas 20 años menores que ellos. ¡Parecen que se han puesto de acuerdo! Emma Heming no sólo le saca unos cuantos centímetros a Bruce Willis sino también unos cuantos añitos igual que Rossie Huntington-Whiteley a Jason Statham. El candidato más polémico a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha encontrado en Melanie su mejor apoyo llegar a la casa Blanca. ¡Eso sí, ella tiene 24 años menos que él!

George Clooney fue uno de los grandes solteros de Hollywood. Al actor no le duraban las novias más de dos años, que según las malas lenguas era la falta de compromiso por parte de él, pero Amal Alamuddin consiguió amarrar con anillo en mano a Clooney. Tampoco podemos dejar pasar por alto a una de las gemelas más famosas del papel cuché, Mary Kate Olsen se casó con Olivier Sarkozy, veinte años mayor que ella. ¡Dicen que para el amor no hay edad, sobre todo cuando hay unos cuantos millones de por medio!