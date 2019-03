FKA Twigs no tiene nada que hacer contra Kristen Stewart por Robert Pattinson en la batalla celebrity

BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

Ha llegado el momento de descubrir a la ganadora de nuestra particular batalla celebrity de la semana y en esta ocasión parece que lo habéis tenido muy claro ya que Kristen Stewart se ha impuesto a FKA Twigs con 8766 votos frente a 561. Toda una oleada de apoyo para la actriz de 'Crepúsculo', a la que áun no le sienta nada bien ver a su ex de la mano de otra. ¡Enhorabuena!