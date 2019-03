FKA Twigs habla sobre su sexualidad y sus planes de futuro en una entrevista

Tahliah Debrett Barnett, acá FKA Twigs, se ha convertido en la nueva y sorprendente portada de la edición de noviembre de la revista americana Paper, para la que también ha concedido una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha.

Aunque no ha hablado sobre su prometido, el actor Robert Pattinson, la cantante ha explicado con claridad cómo quiere que sea su vida en el futuro. "Soy muy tradicional. Ya conocéis el dicho, 'puedes sacar a la chica del campo, pero no el campo de la chica'. Crecí en Gloucestershire, así que estoy acostumbrada a un cierto estilo de vida que, de hecho, me encanta", ha confesado la joven antes de manifestar su deseo de casarse y tener hijos a los que cuidar y dedicar todo su tiempo.

Por este motivo, tal y como ha explicado, concibe su carrera musical como un medio para poder asegurar un nivel de vida óptimo para su futura descendencia: "Hago esto porque quiero que mis hijos tengan una vida cómoda, y quiero que los hijos de mis hijos lo hagan también. Quiero que mis nietos estén orgullosos de lo que he conseguido y ser un modelo para ellos, pero no para el mundo".

A pesar de su gusto por lo tradicional, FKA no tiene miedo de ser una mujer abiertamente sexual. Según ha comentado para la publicación, sus actuaciones están inspiradas en las performances de la artista islandesa Björk, a quien considera una mujer "muy sexual y muy guapa, a pesar de que habitualmente lo muestre de manera muy sutil".