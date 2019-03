FKA Twigs se confiesa: "Merece la pena soportar todo el acoso por estar con Robert Pattinson"

La novia de Robert Pattinson, FKA Twigs, se ha sincerado para el periódico The New York Times. Durante la entrevista la cantante ha hablado de cómo sobrelleva la fama y la repercusión mediática que arrastra convertirse en novia de uno de los actores más famosos de Hollywood.

"Resulta muy duro, no puedo ni comenzar a explicar lo horrible que es. No me imaginaba mi vida yendo en esta dirección. Pero merece la pena, soy muy feliz", aseguraba FKA durante la entrevista.

Aunque la novia de Rob ha reconocido que tanta presión hace que a veces quiera tirar la toalla: "A veces hace que quieras detenerlo todo. Hace que quieras estampar la cara contra el espejo... Es implacable. Da igual cuántas canciones cante o cuántos bailes baile, no serán suficientes para demostrarles que no soy un mono".

Unas declaraciones muy sorprendentes, y es que desde que se ha hecho público su compromiso, la pareja ha decidido dejar de lado la discreción que les caracterizaba y hablar claro ante los medios.