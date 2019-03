Se filtra en Internet el nuevo disco de Michael Jackson

Las 10 canciones que integran el disco circulan ilegalmente de forma gratuita en diferentes plataformas de descargas BitTorrent, algo que ya le ha ocurrido anteriormente a otros artistas como Eminem, Kings of Leon o U2. Sony Music, casa discográfica que distribuye el nuevo trabajo del "rey del pop", había lanzado algunos temas en Internet de forma anticipada como 'Hold My Hands' y 'Breaking News', y habilitó en la web Sonymusicdigital.com un espacio para compra anticipada del álbum y artículos promocionales.

'Michael' tiene un precio de venta de 12,99 dólares por disco compacto y un dólar menos en caso de que se adquiera por descarga en formato mp3. La lista de canciones que componen el disco son: 'Hollywood Tonight', 'Keep Your Head Up', '(I Like) The Way You Love Me', 'Best Of Joy', 'Behind The Mask', 'Much Too Soon', 'Breaking News', 'Hold My Hand', Go 'Monster' y '(I Can't Make It) Another Day'.

'Michael' será el primer trabajo inédito que se publicará de Jackson en 9 años, y uno después de la muerte del artista. Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por una intoxicación con medicamentos.