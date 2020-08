El desnudo al completo con el que se ha atrevido Félix Gómez

Aunque han sido ya varias las ocasiones en las que Félix Gómez ha posado de lo más sugerente en redes, en calzoncillos, o como en esta ocasión en la que su paquete se convirtió en algo de lo más comentado en Instagram; esta vez el guapo actor ha ido más allá…

El intérprete ha publicado una imagen de lo más sexy donde posa completamente desnudo desde la playa. Una instantánea con la que protagoniza su primer desnudo integral.

Una foto que se ha atrevido a publicar para compartir con todos sus seguidores una de las cosas que más le gusta hacer: bañarse desnudo.

"Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que me bañé desnudo en el mar. La sensación de libertad, de conexión y de felicidad fue máxima. Pasó en una playa de Cantabria, estaba lleno de pudor y de prejuicios pero había algo dentro que gritaba, que me empujaba a hacerlo. La sensación en el agua fue brutal, emocionante... y aún hoy, casi veinte años después, sigue siendo embriagadora. Cada año, si puedo, unos días desnudo en el mar no hay quien me los quite", escribe el actor junto a este ardiente post que te mostramos en el vídeo de arriba.

