Fans a sueldo en la India para Tom Cruise

Hace tan sólo una semanas, Tom Cruise viajó hasta la India con motivo de la promoción de la última entrega de ‘Misión imposible’; una saga que protagoniza y produce desde 1996. En todas y cada una de las entregas, el actor ha contado con el apoyo incondicional de multitud de personas, provocando un auténtico despliegue popular y mediático.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y tras aterrizar Mumbai, Tom fue recibido por decenas de jóvenes pero que no estaban allí por placer, no, no... Sino que habían sido contratadas por el equipo del Tom. Y es que pagaron entre tres y cinco euros a los fans que le aplaudieron a rabiar en el preestreno de su filme.

Así lo ha asegurado la prensa de Mumbai y el canal de televisión NDTV, quienes aseguran que ese fue el motivo por el que Tom provocó tanta expectación durante su estancia en el país. El representante del actor, Sabbas Joseph, ya se ha encargado en desmentir las informaciones y los ha tachado de “falsos” y que todo es “puro fruto de la imaginación”.

"No es ninguna sorpresa. Se hace siempre América, donde ese tipo de aglomeraciones son planeadas", comentó el realizador cinematográfico Alyque Padamse, que subrayó que "Tom Cruise no es ninguna estrella en la India" y que pagar por aplaudir y jalear es, además, una práctica habitual en la escena política india.