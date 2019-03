Un fan paga 46.000 euros por conocer a los protagonistas de 'Crepúsculo'

Un fan ha pagado unos 46.000 euros por conocer a los protagonistas de la saga ‘Crepúsculo’. El afortunado seguidor pasará unos días junto a Robert Pattinson y Kristen Stewart durante el rodaje de la nueva entrega de la saga: ‘Amanecer’.

Aunque muchos soñarían con conocer a éstas estrellas de cine, sólo un fan ha conseguido hacerse con éste ‘premio’; ya que ha pagado más de 60.000 dólares en una subasta organizada por Ebay con un fin benéfico.

Ha tenido que enfrentarse a otro centenar de fanáticos adinerados de la saga de vampiros más famosa de los últimos tiempos, para hacerse con el preciado 'trofeo'.

El dinero recaudado se destinará a un fin caritativo, en concreto, a la investigación del cáncer a través de la asociación Stand Up To Cáncer. Un ejemplo cómo el dinero y la fama no están reñidos con la solidaridad.