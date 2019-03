Una fan de Kim Kardashian se gasta 30 mil dólares en cirugía para parecerse a ella

Claire Leeson es la joven londinense de 24 años que se ha sometido a múltiples operaciones estéticas para superar el gran complejo que le ha acompañado hasta ahora creado durante su etapa en el colegio. Leeson sufrió acoso escolar y los horribles comentarios que realizaban sus compañeros hacia ella le hicieron crearse una imagen distorsionada de sí misma que ahora dice haber mejorado.

La joven, seguidora del reality show 'Keeping Up With The Kardashians', encontró en el programa de televisión a su ídolo y ejemplo a seguir: Kim Kardashian. Desde que comenzó a seguir a la celebrity se obsesionó con su físico y su personalidad deseando a toda costa parecerse a ella. Y así lo ha hecho. Leeson se ha aumentado el pecho, los labios, se ha puesto extensiones y broncea constantemente su piel con productos cosméticos para asemejar su aspecto lo más posible al de Kim. Sus planes de futuro incluyen aumentarse el trasero, una de las partes más destacables del cuerpo de la estrella de televisión.

A pesar de que el aspecto físico no puede remediar un defecto interior como es el de los complejos, Claire afirma sentirse mucho mejor consigo misma, más segura e imparable ahora que la comparan con su adorada.