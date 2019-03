Los famosos pillados durante sus vacaciones en julio a través del CLB Paparazzi

CLB PAPARAZZI I LO QUE NO PUEDES DEJAR DE VER

El verano ya está de lleno entre nosotros y como no podía ser de otra forma las celebrities ya lo están disfrutando a tope. Aunque no todas están todavía de vacacione como el príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camilla esto no hace para que disfruten del buen tiempo y han decidido pasar un rato agradable en unos puestos ambulantes. Mientras otros VIPs sí que están ya libres como el viento, este es el caso de Eva Longoria y su marido, Pepe Bastón, quienes se han dejado ver por Marbella. Por su parte el buenorro de Scott Eastwood ha lucido palmito en las playas de Miami dejando a todo el personal infartado al comprobar el cuerpazo que se gasta. Esto y mucho más a lo largo de la semana a través del CLB Paparazzi.