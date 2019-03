Las famosas más inteligentes de Hollywood

Basándonos en el CI (Cociente Intelectual) que se suele usar para medir la inteligencia de una persona, te contamos quiénes son las famosas más listas de Hollywood. ¡Atenta!

1. Sharon Stone

La actriz tiene un CI de 154 y dicen que cuando era niña se saltó varios cursos porque era una fuera de serie. De hecho, con 15 años entró en la Universidad de Pennsylvania y hasta 2002 se cree que formó parte de la asociación de superdotados Mensa.

2. Cindy Crawford

¿Modelo e inteligente? Otro mito que cae, al menos con Cindy Crawford y su CI de 154. ¿Sabías que fue la mejor de su clase del instituto y que empezó la carrera de Ingeniería Química gracias a una beca?

3. Kate Beckinsale

Con 152 puntos de CI, Kate Beckinsale es la tercera en el ranking de las mujeres más inteligentes de Hollywood. A la actriz le gusta mucho escribir y, durante su adolescencia, ganó dos veces seguidas el premio literario nacional W.H. Smith. Ha estudiado Literatura francesa, alemana y rusa en la Universidad de Oxford.

4. Madonna

No se puede conseguir todo lo que ha logrado Madonna siendo tonta. La diva tiene un CI de 140 y sabe rodearse de los mejores para mantenerse siempre en el candelero, a la última en música y tendencias. Tenemos Madonna para rato.

5. Natalie Portman

La actriz también está en el club del CI 140. Oscar por “Cisne Negro”, licenciada en Psicología por Harvard, habla hebreo, francés, japonés y árabe. ¿Alguna duda de que la Portman es, además de una excelente intérprete, un cerebro privilegiado?G

6. Geena Davis

La prota de “Thelma & Louise” tiene un cociente intelectual de 140 y es miembro certificado de Mensa. Toca el piano, la flauta, el órgano y la batería, habla sueco y tiene un Oscar por su papel secundario en “El turista accidental”.

7. Claire Danes

La apariencia no engaña y es que Claire Danes no tiene pinta de tonta. La actriz de “Homeland” tiene un CI de 140, estudió en la Dalton School de Nueva York (uno de los colegios más prestigiosos del mundo), en el Liceo Francés de Los Ángeles y se licenció en Psicología en Yale. No está mal, ¿no?

8. Shakira

¿Pensabas que detrás de las poderosas caderas de Shakira no había nada? Te equivocabas y de pleno. La cantante tiene un CI de 140, habla español, inglés, italiano, francés y catalán. Por cierto, con cuatro añitos ya escribía poesías y a los ocho componía canciones.

9. Emma Watson

La inolvidable Hermione de Harry Potter tiene un cociente intelectual de 138 y es licenciada en Literatura inglesa por la Universidad de Brown, uno de los centros más elitistas de EE.UU. También ha pasado una temporada en la Universidad de Oxford y es embajadora de buena voluntad de la ONU en materia de igualdad de género.

10. Paris Hilton

Es la última de nuestra lista pero no es nada tonta. Sí, sí, lees bien, Paris Hilton es una de las mujeres más listas de Hollywood con un CI de 132. No en vano, es bastante complicado montar y mantener todo ese imperio no teniendo ni dos dedos de frente. Con CI de 132 también encontramos a Nicole Kidman y Jodie Foster.