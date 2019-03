La familia de Khloé Kardashian le obliga a abandonar el hospital tras cuatro semanas cuidando de Lamar Odom

LA FAMILIA KARDASHIAN SE PONE SERIA

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’, Khloé Kardashian, ha permanecido durante casi cuatro semanas en el hospital al lado de su exmarido, Lamar Odom, tras su incidente por consumo de alcohol y drogas. La familia de la modelo ha decidido tomar cartas en el asunto y han convencido a la joven para que abandone el centro médico y recupere su rutina, así como sus entrenamientos diarios con Kendall Jenner.