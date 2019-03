La familia Kardashian-Jenner no fue invitada a la fiesta de los Premios Oscar

Sabemos que Kris Jenner es genio y figura hasta la sepultura. Convertirse en una celebridad a nivel mundial y que sus hijas lleguen a lo más alto no es tarea fácil. Pero a pesar, de ser la matriarca de uno de los clanes más consolidados del papel cuché, no garantiza que la inviten a todos los saraos como hasta ahora creíamos. La familia Kardashian-Jenner no fue invitada el pasado sábado a una de las fiestas organizadas con motivo de la gala de los Premios Oscar. ¡Ver para creer!

La productora Raleigh Studios tuvo la osadía de no mandar invitación a Kris Jenner y por consiguiente, a ninguna de sus hijas. ¿Cómo le sentaría que le hiciesen este feo a ella y sus queridas hijas? El motivo de tal atrevimiento es que según informa el portal Hollywood Life, la matriarca del clan la lió un poco en la fiesta del año pasado ya que se tomó unas cuantas copas de más lo que hizo que alterase el orden de la fiesta. ¡Mejor que hablen mal, a que no hablen pensaría la ex de Caitlyn!

No sabemos si ya tendrían los modelitos preparados o no, porque cuando se cuenta con tal fama, se da por hecho que la invitación tarde o temprano llegará al buzón de casa. Pero esta vez, el clan Kardashian-Jenner se quedó sin 'party' y tuvieron que conformarse con lo que le contaran sus amigos invitados al evento. ¡Qué pena!