Familia Beckham Vs. West Kardashian: ¿qué familia aporta más glamour al front row?

BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

La semana de la moda de Nueva York, ¡ya está aquí! y las celebrities no se han querido perder dicha cita. Dos de las familias más 'fashion' del panorama celebrity no se la han querido perder. Por este motivo en Celebrities.es hemos querido enfrentar a ambas en nuestra particular batalla celebritera y que seáis vosotros quienes decidáis quien es la familia que mejor sabe comportarse en el front row: ¿Los West-Kardashian o la familia Beckham? Recordad que el próximo jueves publicaremos el nombre de quién creáis que merece ganar la batalla junto con los tres mejores comentarios que nos dejéis en la noticia o a través de las redes sociales. ¡Defiende a tu familia favorita!