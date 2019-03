Fallece el padre de Will Smith, Willard Carroll Smith

Will Smith no está pasando por su mejor momento: su padre, Willar Carroll Smith, ha fallecido. La noticia la ha dado a conocer la exmujer del actor, Sheree Fletcher, que ha publicado una imagen de su hijo Troy junto a su padre y su abuelo, al que ha dedicado una bonitas palabras de despedida.

“¡Te vamos a extrañar, Daddio! Viviste y jugaste por tus propias reglas. Fuiste verdaderamente único. Eres uno entre un millón. Te encargaste de inculcar disciplina y una fuente ética de trabajo que han ayudado a crear un legado en tu honor”, le escribía su exnuera con la que seguía manteniendo una muy buena relación.

El actor, por el momento, no se ha pronunciado al respecto. Will siempre destacó que su padre había sido muy firme a la hora de educarle: “Mi padre era duro, pero no un tirano. Me mantuvo siempre a raya”. Y es que su mayor preocupación fue siempre que su hijo no cayera en el mundo de las drogas.