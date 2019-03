El exnovio de Sarah Hyland, Matt Prokop, muestra sus celos en las redes sociales publicando unos sospechosos tuits

TIENE UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO DE LA ACTRIZ DE 'MODERN FAMILY'

Aunque tiene una orden de alejamiento, el exnovio de Sarah Hyland, Matt Prokop, no consigue olvidarse de la actriz y ha publicado unos tuits un tanto 'oscuros' y con un claro destinatario: la actriz de 'Modern Family'. Tras romper su relación, Sarah interpuso una orden de alejamiento a su ex por maltrato físico y psicológico, a los pocos meses comenzó una relación con Dominic Sherwood. Un amor que ha provocado los celos de su ex quien los ha mostrado a través de Twitter.