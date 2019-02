La exmujer de Bradley Cooper cree que hay algo entre el actor y Lady Gaga

Lady Gaga y Bradley Cooper se marcaron una espectacular actuación en los Oscar cantando juntos ‘Shallow’, el tema principal de la película ‘Ha nacido una estrella’ que se llevó el Oscar a Mejor Canción.

Todo el mundo no ha dejado de comentar la química que existe entre ellos. Unos rumores que no han dejado de escucharse en las últimas semanas y que ahora han cobrado fuerza, sobre todo a raíz de las palabras de la exmujer del actor, Jennifer Esposito, que no han hecho sino que alimentarlos.

“¿Hay alguna posibilidad de que estos dos no estén f*******?”, escribió Jennifer, y de seguido respondió con un sencillo comentario: “Ja”. Esposito siempre se ha cebado en críticas a Bradley e incluso en una entrevista a US Weekly aseguró que, aunque no le encontraba necesariamente atractivo, sí que disfrutaba de su sentido del humor, aunque le acusó de tener “un lado frío y malvado” y que su relación siempre giraba en torno a él.