El exmarido de Liza Minelli, David Gest, es hallado muerto en un hotel de Londres

El exmarido de Liza Minelli, David Gest, ha sido hallado muerto en el hotel Four Seasons en el distrito financiero de Canary Wharf, en Londres. La muerte del productor y promotor de conciertos ha sido confirmada por su amigo Imad Handi: "Es muy triste confirmar que David Gest ha fallecido. David fue una estrella. Le echaremos de menos", ha declarado.

Según TMZ, el hotel llamó a la policía a las 10:17 horas del pasado martes por "la inexplicable muerte de un hombre de 60 años" y las ambulancias también acudieron al escenario del fallecimiento. De momento, las causas de la muerte son desconocidas, por lo que las autoridades han pedido una autopsia.

Gest compartía una gran amistad con Michael y La Toya Jackson e incluso produjo el documental 'The life of an icon', basado en la vida del Rey del Pop. En cuanto a sus apariciones en televisión, David participó en 'I'm a Celebrity… Get Me Out of Here', programa británico que le llevó a la fama y que le permitió tener su propio show, 'This Is David Gest'.

David fue el cuarto marido para Liza y se separaron en 2002, aunque no se divorciaron hasta 2007. Fueron los problemas con el alcohol de la actriz los que provocaron esta situación, e incluso Gest denunció que "el alcoholismo de su exesposa le daba una fuerza excepcional para golpearle", por lo que exigió que se le indemnizase con 10 millones de dólares.