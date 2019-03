Evan Lowenstein, el acompañante de Kevin Spacey en los Emmy 2016 revoluciona Twitter

Después de la noche del domingo, tras finalizar la gala de los Premios Emmy 2016, los usuarios de Twitter han enloquecido con el acompañante de Kevin Spacey. A la derecha del actor estaba sentado un hombre apuesto, con un sombrero y con pajarita, cuyo nombre es… Evan Lowestein. Sí, le conocemos. Según ha informado el Daily Mail se trata de su representante. Evan tiene 42 años, nació en Tucker, Georgia, Estados Unidos. El norteamericano triunfó junto a su hermano gemelo, Jaron, quienes interpretaron el gran éxito: 'Crazy for This Girl' en el año 2000. Después abandonó su carrera como artista musical y fundó su propia compañía: Stageit.com, una web de conciertos en streaming. "¿Quién es el chico tan sexy que acompaña a Kevin en los Emmys?" o "Un millón de puntos al social media que revele la identidad del acompañante de Spacey en los Emmys", son algunas de las cosas que decían los usuarios en Twitter. Todos deseando conocer al "hot boy" que acudió con el actor hollywoodense. El representante de la estrella de 'House of Cards' acaparó la atención de los asistentes, las cámaras, de las redes sociales y, ahora, de los medios de comunicación.

Well hello there, handsome man who happens to be sitting next to Kevin Spacey for some reason. #Emmys pic.twitter.com/FW2ppFHsqb — Adam B. Vary (@adambvary) 19 de septiembre de 2016

A million points to the first social media sleuth to identify the young gentleman Kevin Spacey's with at the Emmys — Sam Lansky (@samlansky) 19 de septiembre de 2016

Who is the hottie in the fedora sitting next to @KevinSpacey 😍😍 #Emmys — Emma Nicholson (@emmnichol) 19 de septiembre de 2016

OK Twitter. The goal of the night is to get to the bottom of who is sitting next to Kevin Spacey 👀 #Emmys — Ian Zelaya (@IanDavidZelaya) 19 de septiembre de 2016