Eva Mendes quería ser monja

¿OS IMAGINÁIS A LA ACTRIZ HACIENDO MANTECADOS?

Sin palabras. Que una de las actrices más explosivas y que más carne ha enseñado desde que una cámara la enfocó por primera vez... nos hace pensar que a lo mejor no sabía que los hábitos son hasta los pies y que no hay una versión black & white de verano. Eva, no dejas de sorprendernos.