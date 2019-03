Eva Mendes se pronuncia tras el emotivo discurso de Ryan Gosling en los Globos de Oro 2017

Eva Mendes se convirtió en una de las protagonistas de los Globos de Oro 2017, y no porque la actriz deslumbrase sobre la alfombra roja, no, porque ni asistió, sino porque Ryan Gosling le dedicó unas emotivas palabras después de recoger su Globo de Oro como Mejor Actor por 'La Ciudad de las Estrellas – La La Land'.

"Uno no llega aquí si no se apoya en una montaña de personas y yo debo agradecerles a tantas. Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", estas fueron las bonitas palabras que el actor decido a Mendes.

Ante este bonito mensaje de amor se esperaba con expectación la reacción de Eva. La intérprete ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram con la que parece confesar que su momento favorito de la noche fue cuando Gosling recogió el premio y se lo dedicó, aunque lo hace de forma indirecta…