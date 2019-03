Eva Mendes pierde a su hermano mayor tras una dura batalla contra el cáncer

¡Pobrecita! Eva Mendes ha visto empañada la felicidad de su nueva maternidad por una triste noticia, la actriz perdía a su hermano mayor, Juan Carlos Mendez, a los 53 años después de librar una dura batalla contra el cáncer.

Aunque esta triste noticia ocurrió el pasado 17 de abril, no ha sido hasta que el hermano pequeño de la actriz ha compartido una imagen en sus redes sociales junto a un emotivo mensaje cuando la noticia se ha hecho público.

"Con absoluto dolor y mucha tristeza en mi corazón debo decir que esta es la cosa más difícil que he tenido que atravesar en la vida, y mientras escribo estas palabras todavía no creo lo que ocurrió. Mi hermano ha muerto en paz esta mañana. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todos aquellos que rezaron y mantuvieron a mi hermano en sus pensamientos. Él batalló con todas sus fuerzas y le dio al cáncer una lucha increíble. Te amo hermano, que Dios te bendiga. Te veré de nuevo", escribía en Instagram el hermano pequeño de la intérprete de 'The Place Beyond the Pines'.