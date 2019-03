Eva Mendes pasa del matrimonio

Eva Mendes mantiene una relación sentimental con el cineasta peruano George Augusto desde el año 2002, pero aunque vivan una relación muy estable Eva no quiere ni oír hablar de planes de bodas.

Pese a que está muy cómoda con George la actriz comenta: "No sé si quiero hijos, pero la idea del matrimonio me parece muy aburrida ". Aunque confiesa respetar la institución y ver en ello algo muy romántico no cree que esté hecha para vestir de blanco.

Lo que si disfruta es ir de bodorrios porque a Eva le gusta ser la estrella de la pista en los bailes nupciales. ¿Cuál será la razón por la que pasa del matrimonio? ¿No le han regalado el diamante adecuado? ¿O tiene miedo de divorciarse como todas las celebrities de Hollywood?